İzmir’in kalbinde, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek olan festival, kahve severleri unutulmaz bir deneyimle buluşturacak.

Bu yıl 27-28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, kahve kültürünü keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Festivalde, kahvenin farklı pişirme yöntemlerinden özel kahve tadımlarına, barista gösterilerinden atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca, kahveye dair yeni trendler ve yenilikler hakkında bilgi edinmek isteyenler için düzenlenecek seminerler, katılımcılara ilham verecek.