Tıpkı şarapta olduğu gibi, kahvenin tadını tarif ederken de belirli terimler kullanılır. Bu terimler, kahvenin lezzet profilini daha iyi anlamamıza ve anlatmamıza yardımcı olur.

İşte kahve severlerin bilmesi gereken bazı temel terimler ve açıklamaları:

Asidite

Kahvedeki asidite, pH seviyesinden ziyade ekşi tadı tanımlamak için kullanılır. Ancak bu ekşilik, suyu fazla konulmuş kahvedeki rahatsız edici ekşilikten farklıdır; meyvemsi ve hoş bir ekşiliktir. Az kavrulmuş çekirdeklerden yapılan kahvelerde asidite daha yüksek olabilir. Asiditenin yüksek veya düşük olması, kahvenin kalitesini göstermez; tamamen zevk meselesidir.

Aroma

Kahvenin aroması, yudumlarken dilimizde hissettiğimiz tatların ve burnumuza gelen kokuların bileşkesidir. Aroma bileşenleri, benzetildikleri şeylere göre adlandırılır: floral, meyvemsi, topraksı, baharatlı vb. Zengin aromalı kahveler, çok sayıda farklı aromayı barındırır ve bu nedenle "rich aroma" olarak adlandırılır.

Denge

Denge, kahvenin aroma bileşenlerinin uyum içinde olması anlamına gelir. Bazı aromaların rahatsız edecek ölçüde belirgin olmaması, dengeli bir kahveyi işaret eder. Genellikle dengeli aroma arzu edilir. Tek orijin kahveler, belirgin aromalara sahip olabilirken, harman kahveler, bu aromaları dengeli hale getirebilir.

Aftertaste veya Finish (Bitiş)

Aftertaste, kahveyi yuttuktan sonra ağızda kalan aromadır. Türkçede yaygın bir karşılığı olmasa da, genellikle aftertaste olarak kullanılır.

Gövde

Kahvenin gövdesi, ağızda hissedilen kıvamıdır. Gözle görülen değil, ağızla hissedilen bir kıvamdır. Gövde, tat ile ilgili bir şey ifade etmez. Yani gövdeli bir kahve, aroması zengin veya yoğun olmayabilir. Gövdenin yüksek veya düşük olması da tercih meselesidir.