1956’da Çin’de kurulan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan, İZBAŞ’ta inşa edeceği fabrika yatırımı ile başta jeotermal santralleri olmak üzere sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreterek dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edecek.

Yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Kaishan üst yönetiminin İZBAŞ’ı tercih etme nedenleri arasında Bölge’nin yatırımcılara sunduğu imkânların yanı sıra, nitelikli işgücüne ulaşımın kritik rol oynadığına dikkat çekti.