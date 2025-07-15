İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) tarafından yürütülen “Gezici Kütüphane Yollarda” etkinlikleri, Torbalı’da düzenlenecek. Programda Gezici Kütüphane hizmetleri olan Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi, pandomim, palyaço ve jonglör performansları gibi sahne gösterileri olacak.

İzBB ve Torbalı Belediyesi iş birliği ve katkılarıyla gerçekleştirilecek olan “Gezici Kütüphane Yollarda” etkinliklerinin yeni rotası Torbalı olacak.

“Gezici Kütüphane Yollarda” ile çocukların kitapla kurduğu bağın güçlendirilmesi, kütüphane kullanma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kültür-sanatla iç içe bir öğrenme deneyimi sunulması hedefleniyor.

Etkinliklerin düzenleneceği parklar, meydanlar ve sosyal alanlar, çocuklar için aynı zamanda hareketli öğrenme ve oyun alanları olarak tasarlandı. Programın amacı çocukların kente aidiyet duygusu geliştirmek, sosyal etkileşim olanakları arttırmak ve kamusal hizmetlerle temasları güçlendirmek belirlendi.

Programın bir amacı da tatildeki çocuklara yönelik sunulan yaratıcı ve katılımcı destekle çocukların kitaplar, oyunlar ve eğlenceli sahne gösterileri eşliğinde sosyal dayanışma kültürüyle tanışmalarına ve yeni nesil kütüphanecilik yaklaşımını deneyimlemelerine olanak sağlamak olacak.

“Gezici Kütüphane Yollarda”, 16 Temmuz’da Çaybaşı, 17 Temmuz’da Yazıbaşı ve 18 Temmuz’da Göllüce mahallelerinde 18.00-20.00 saatleri arasında hizmete sunulacak.