Kaju ağacının meyvesi, kaju elması olarak bilinen bir meyvedir ve bu meyvenin altında yer alan kabuklu tohum kaju fıstığını oluşturur. Tohum, önce toplandıktan sonra güneşte kurutulur ve kabuğundan çıkarılmadan önce dikkatlice kavrulur. Bu işlem, fıstığın zehirli maddelerden arındırılması ve güvenli bir şekilde tüketilebilmesi için yapılır.

Kaju kabuğu sert ve zehirli maddeler içerdiği için çıkarma işlemi özel dikkat gerektirir. Kabuk çıkarıldıktan sonra içindeki kaju fıstığı dikkatlice temizlenir, sınıflandırılır ve paketlenmeden önce son kez kavrulur. Bu aşamalar sonucunda kaju fıstığı, atıştırmalık olarak ya da çeşitli yemeklerde kullanıma hazır hale gelir. Özellikle Hint, Asya ve Afrika mutfaklarında kaju yaygın olarak kullanılır ve zengin besin değerleriyle sağlıklı bir atıştırmalık olarak bilinir.