Balıkesir'de doğan Alp Ege bebek, 26 haftalıkken dünyaya gelmiş ve kalbinde bulunan ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmıştı. İstanbul’dan davet edilen Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, bebeği ameliyat ederek ailesine umut ışığı oldu.

Zorlu bir mücadele

Alp Ege, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde 1150 gram ağırlığında ve 26 haftalık olarak dünyaya geldi. Tetkikler sonucunda, kalbinden çıkan iki büyük atar damar arasında açıklık olduğu tespit edildi. Bu durum, prematüre bebeklerde sıklıkla rastlanan ciddi bir sağlık sorunu olarak bilinir. Uygulanan ilaç tedavilerine yanıt vermeyen Alp Ege’nin ameliyat edilmesine karar verildi.

Sevk riski nedeniyle Doktor Balıkesir'e getirildi

Alp Ege'nin durumu kritik olduğu için başka bir hastaneye sevki büyük risk taşıyordu. Yenidoğan Uzman Doktoru Atike Çağlar ve hastane yönetimi, ameliyatın Balıkesir’de yapılmasının daha güvenli olduğunu belirtti. İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, resmi izinlerin alınmasının ardından Balıkesir’e davet edildi ve ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Hayata yeniden bağlanma

Alp Ege, yaklaşık 1 saat süren zorlu ameliyatın ardından hayata yeniden tutundu. Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, bu tür ameliyatların, bebeğin bulunduğu hastanede yapılmasının en güvenli yöntem olduğunu belirtti. Alp Ege’nin kalp ve akciğer arasındaki damarındaki açıklık, metal bir klips ile kapatıldı. Şu an solunum cihazına bağlı olan bebeğin 3-5 gün içinde cihazdan ayrılması bekleniyor.

Umut ve sabır

Alp Ege’nin ailesi, yoğun bakımda tedavi gören bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlıkla bekliyor. Annesi Yeşim Serpen Bilen, "Bebekten ayrı kalmak çok zor bir durum, ancak doktorumuzun başarısı sayesinde büyük bir umut ışığı doğdu" diye konuştu. Aile, Alp Ege’nin sağlığına kavuşması için doktorlara ve sağlık ekibine minnettar olduklarını belirtti.

Yenidoğan Uzman Doktoru Atika Çağlar, prematüre bebeklerde bu tür sağlık sorunlarıyla zaman zaman karşılaştıklarını ancak ilaç tedavileriyle birçoğunun iyileştiğini vurguladı. Alp Ege'nin ilaç tedavisine yanıt vermemesi üzerine cerrahi müdahalenin kaçınılmaz hale geldiğini ekledi. Çağlar, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ve sağlık ekibine teşekkürlerini iletti.