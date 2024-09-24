Kanada Devleti'nden gelen üst düzey bir heyet, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda önemli bir ziyarette bulundu. Heyet, Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile yapacakları projeler ve iş birlikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirerek tarihi alandaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmeye kimler katıldı?

Görüşmeye Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton başkanlık ederken, heyette Newfoundland Labrador Eyaleti Kültür, Turizm ve Sanat Bakanı Stave Crocker, Newfoundland Labrador Eyaleti Adalet ve Güvenlik Bakanı Bernard Davis, Askeri İlişkiler ve Gaziler Parlamenti Müsteşarı Perry Trimper, eyalet meclis üyeleri Lin Paddock ve James Dinn ile Kültür, Turizm ve Sanat Bakan Yardımcısı Jamei O'Dea yer aldı.

İşbirliği ve fikir alışverişi

Ziyaret boyunca, Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak projeler ve ortak çalışmalar üzerine yoğun fikir alışverişinde bulunuldu. Kanada heyeti, Çanakkale Savaşları'nda Newfoundland askerlerinin anısının korunmasına dair projelere ve tarihi alanın uluslararası bilinirliğini artıracak işbirliklerine odaklandıklarını belirtti. Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, bu iş birliğinin iki ülke arasında tarihi bağları güçlendireceğine dikkat çekti.

Tarihi bağların önemi

Görüşmede, Çanakkale Savaşları'na katılan Kanada askerlerinin anısının yaşatılmasının önemi vurgulanırken, her iki ülkenin de bu tarihi alanın korunmasına ve dünya barışına katkı sağlanmasına yönelik ortak adımlar atacağı ifade edildi.