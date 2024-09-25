Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Lübnan'da yaşayan veya seyahat eden Kanada vatandaşlarına acil bir uyarıda bulundu. X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Joly, bölgedeki istikrarsız durum nedeniyle Lübnan'da bulunan Kanada vatandaşlarına "derhal evinize dönün" çağrısı yaptı. Joly, gerginliğin hızla artabileceğini ve seyahat etmek için güvenli bir zaman olmadığını vurguladı.

Potansiyel felaketi önlemek için gerilim azaltılmalı

Bakan Joly, hem Lübnanlı hem de İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve bölgede potansiyel bir felaketi önlemek için gerilimin acilen azaltılması gerektiğini belirtti.

İsrail saldırısı sonrası Lübnan'da 492 kişi hayatını kaybetti

Bu açıklama, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi, Bekaa ve Baalbek bölgelerine düzenlediği yüzlerce hava saldırısının ardından geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın olmak üzere 492 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1645 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ederken, Lübnan Eğitim Bakanlığı eğitime ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise güneydeki okulların yerinden edilen vatandaşlar için barınma alanlarına dönüştürüldüğünü açıkladı.