Müzik dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Grammy Ödülleri, Kanye West ve eşi Bianca Censori’nin skandalıyla sarsıldı. Ünlü çiftin kırmızı halıda yaptığı olaylı hareketler tartışma yaratırken, bir dudak okuyucu West'in eşiyle konuşmalarını deşifre etti.

"Şimdi bir sahne yaratıyorsun"

LipReader'ın kurucusu Nicola Hickling’e göre, Kanye West, kırmızı halıya çıkmadan önce Censori’ye “Şimdi bir sahne yaratıyorsun” dedi. Avustralyalı model ise bu sözlere başını sallayarak karşılık verdi.

West'in eşi Censori'ye, “Bir sahne yarat, ben de sana çok mantıklı geleceğini söyleyeyim. Onu arkana bırak ve sonra dön” dediği iddia edildi. Censori'nin ise buna “Tamam, gidelim” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.