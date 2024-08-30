İzmir’in köklü etkinliklerinden İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Karabağlar Belediyesi, Belediyeler Sokağı’ndaki standıyla yerini alıyor. Vatandaşlar, belediyenin projeleri ve hizmetleri hakkında bilgilendirilecek.

Proje fikir yarışması

Karabağlar Belediyesi, bu yıl 93. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’na geniş bir hazırlıkla katılıyor. 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Belediyeler Sokağı’nda yer alacak stantta, belediyenin dijital hizmetleri tanıtılacak. Ayrıca "Dijital Karabağlar için düşle, tasarla, bizimle paylaş" başlıklı proje fikir yarışması düzenlenerek katılımcıların yenilikçi fikirleri değerlendirilecek.

Coğrafi işaretli ürünler ve etkinlikler

Belediyenin standında, projeler ve çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra, İstihdam Ofisi hakkında da bilgi verilecek. Çocuklar için özel etkinlikler düzenlenirken, misafirlere coğrafi işaretli Kavacık Üzümü ve üzüm lokumu ikram edilecek. Bu ikramlar, fuar ziyaretçilerine hem yerel tatları tanıtacak hem de Karabağlar’ın değerlerini ön plana çıkaracak.

“Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kentin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, “Karabağlar Belediyesi olarak bu büyük organizasyonda yer almaktan gurur duyuyoruz. Standımızda, projelerimizi, dijital hizmetlerimizi tanıtmak için tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi. Başkan Kınay, vatandaşların belediyenin sunduğu yeniliklerle ilgili bilgi edinmeleri için standı ziyaret etmelerini istedi.