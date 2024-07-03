Karabağlar Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısını Başkan Helil Kınay yönetiminde gerçekleştirdi. Başkan Kınay, açılış konuşmasında belediye çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirirken, son günlerde yaşanan orman yangınları ve Torbalı’daki patlama gibi felaketlere de değindi. "Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için sorumluların ortaya çıkarılması adına hep birlikte dayanışmayla mücadele edeceğiz. Kayıplarımızı anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Sürekli sahada olma ve hizmet vurgusu

Başkan Kınay, göreve geldiği günden bu yana sahada olmaya devam ettiğini, muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti. Asfaltlama, parkların düzenlenmesi, kent mobilyaları üretimi, temizlik ve kültür sanat faaliyetlerinin artarak sürdüğünü vurguladı.

TOKİ konutları gündemde

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde, 38 hektarı İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne ayrılan ve 42 hektarına TOKİ’nin konut yapmak istediği 80 hektarlık alan konusu gündeme geldi. Başkan Kınay, bu süreçle ilgili meclis üyelerine ayrıntılı bilgi verdi. "Geçmişine baktığımızda, burası bir Hazine arazisi. Yapılan değişiklikle aslında belediyeye verilmesi gereken alanın, TOKİ’ye devriyle ilgili bir süreç başlıyor. 2017’den beri devam eden bu süreçte, belediyemiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planlarla ilgili itirazları mahkemelere sunulmuştur ve pek çok defa haklı bulunmuştur. Karabağlar Belediyesi olarak, daha büyük bir kamu yararı olan üniversiteden yana iyi niyet ortaya koyduk" dedi.

Madımak hala yanıyor

Toplantının sonunda, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Katliamı'nın 31. yılı dolayısıyla açıklama yapan Başkan Kınay, 35 kişinin hayatını kaybettiği bu olayın unutulmadığını ve unutulmayacağını belirtti. Katliamın aydınlarımıza, umudumuza ve insanlığımıza yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Kınay, "İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz. Madımak hala yanıyor" dedi. Başkan Kınay, karanlığa, cehalete ve zorbalığa karşı aydınlığı, özgürlüğü ve umudu savunacaklarını ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.