Karabağlar Belediyesi, işçilerin haklarını koruyan ve memnuniyetle karşılanan yeni bir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladı. Çalışanların maaşlarına %37,21 oranında zam yapılırken, sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediyesi ve iştiraki KARBEL A.Ş. ile DİSK Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube arasında Ekim ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, işçilerin yüzünü güldüren bir anlaşma ile son buldu. Ekonomik kriz ve belediyelere yönelik tasarruf tedbirlerine rağmen, toplam 888 çalışanı kapsayan bu sözleşme önemli kazanımlar sağladı.

%37,21 oranında artış yapıldı

Yeni sözleşme ile çalışanların taban ücretlerine %37,21 oranında artış yapılırken, işçilerin en düşük maaşı yan haklarla birlikte 57.000 TL'ye yükseldi. Ayrıca, çalışanların sosyal haklarında da birçok önemli iyileştirme yapıldı. Kıdem zammı ile yıllık ek ücret artışı sağlanırken, kadın çalışanlara yönelik ayrımcılığı önleyecek özel izin düzenlemeleri de getirildi. Yıllık izin süreleri artırıldı ve uzun yıllardır görev yapan öğretmenlerin ücret ve sosyal hakları yeniden düzenlendi.

"Huzur ve mutluluk bizim önceliğimiz"

Toplu İş Sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, DİSK Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras ve belediye yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen bir törenle imzalandı. Başkan Kınay, işçilerin huzur ve mutluluğunu ön planda tutarak, sözleşmenin daha güzel günlerin başlangıcı olmasını diledi. Kınay, "Karabağlar Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan ve çalışan herkesle büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdinin huzuru ve mutluluğu bizim için en önemli önceliktir," dedi.

"Ekonomik zorluklara rağmen ekmeğimizi paylaşmaya devam edeceğiz"

Başkan Kınay, TİS sürecinde, ekonomik koşulların zorlaşmasına rağmen belediyenin tüm imkanlarını zorlayarak, işçilerin daha iyi ücret koşullarına ulaşmalarını sağladıklarını belirtti. "Ekonomik koşullar ne kadar ağır olursa olsun, tüm çalışanlarımızla ekmeğimizi paylaşmaya devam edeceğiz," dedi.