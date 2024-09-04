İzmir'de motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 3 kişi, gerçekleştirilen operasyon sonucunda tutuklandı. Şüpheliler, Karabağlar ve Konak ilçelerinde 4 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirmişti.

Operasyonun detayları

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, G.E, E.Y. ve D.G'nin bu suçları işledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, hırsızlık eylemleri sırasında tanınmamak için kasklarını çıkarmadıkları belirlendi.

Şüpheliler tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.