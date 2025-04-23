23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karabağlar’da bugün coşkuyla başladı. Karabağlar Belediyesi’nin hazırladığı dopdolu etkinlik programı, 27 Nisan’a kadar ilçenin dört bir yanında çocuklara ve ailelerine bayram sevincini yaşatacak.

GÜN GÜN SAAT SAAT PROGRAM

23 NİSAN ÇARŞAMBA

BİLİM ŞENLİĞİ

Saat: 14.00 - 17.00

Yer: Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi

Atölyeler: Robotik Kodlama, Güneş Gözlemi, Mikroskop, Origami, Matematik

Sergi: “Davut Sırtı Özel Koleksiyonu” ve Model Uçak Sergisi

Bilimsel Gezi: Uzay, Havacılık ve Deney İstasyonları Gezisi

Yer: Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi

15.00 - Tiyatro: Bir Köy Macerası (Savaş Tercan Tiyatrosu)

16.00 - Animasyon ve Mini Disko Gösterileri

17.30 - 23 Nisan Konseri – Karabağlar Belediyesi Çocuk Korosu (Şef: Cihan Önder)

24 NİSAN PERŞEMBE

Yer: Bozyaka Ferdi Özbeğen Nikah Salonu

17.00 - Tiyatro: Hayvanlar Çiftliği (Karabağlar Kent Tiyatrosu)

18.00 - Animasyon ve Mini Disko Gösterileri

19.30 - 23 Nisan Konseri – Karabağlar Belediyesi Çocuk Korosu (Şef: Cihan Önder)

26 NİSAN CUMARTESİ

Tiyatro: Pırlatan Bal

Saat: 14.00

Yer: Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi

Karabağlar Kent Tiyatrosu Kursiyerlerinden çocuk oyunu

27 NİSAN PAZAR

KARABAĞLAR ÇOCUK ŞENLİĞİ

Yer: 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı, Bahçelievler Mahallesi

14.00 - Tiyatro: Hayvanlar Çiftliği

15.00 - Atölyeler, Yarışmalar, Yüz Boyama, Animasyon

16.00 - Bale ve Modern Dans Gösterisi (Belediye Kursiyerleri)

16.30 - TBMM Simülasyonu (ADD Karabağlar Şubesi)

16.50 - Atölye çalışmaları ve animasyon gösterileri

17.30 - 23 Nisan Konseri – Karabağlar Belediyesi Çocuk Korosu (Şef: Cihan Önder)

Başkan Kınay: “Tüm Karabağlar alemi davet ediyorum”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının halkın iradesinin egemenliğe dönüştüğü en kıymetli günlerden biri olduğunu belirterek “Bu büyük bayram, sadece çocuklarımıza armağan edilmiş bir gün değil, aynı zamanda egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilanıdır. Bizlere düşen, bu mirasa sahip çıkmak, çocuklarımızın bilimle, sanatla, eşitlikle büyüdüğü bir ülkeyi inşa etmektir. Tüm Karabağlar ailemi bu coşkuyu paylaşmaya ve etkinliklerimizde aramızda olmaya davet ediyorum” diye konuştu.