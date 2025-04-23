23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karabağlar’da bugün coşkuyla başladı. Karabağlar Belediyesi’nin hazırladığı dopdolu etkinlik programı, 27 Nisan’a kadar ilçenin dört bir yanında çocuklara ve ailelerine bayram sevincini yaşatacak.
GÜN GÜN SAAT SAAT PROGRAM
23 NİSAN ÇARŞAMBA
BİLİM ŞENLİĞİ
Saat: 14.00 - 17.00
Yer: Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi
Atölyeler: Robotik Kodlama, Güneş Gözlemi, Mikroskop, Origami, Matematik
Sergi: “Davut Sırtı Özel Koleksiyonu” ve Model Uçak Sergisi
Bilimsel Gezi: Uzay, Havacılık ve Deney İstasyonları Gezisi
Yer: Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi
15.00 - Tiyatro: Bir Köy Macerası (Savaş Tercan Tiyatrosu)
16.00 - Animasyon ve Mini Disko Gösterileri
17.30 - 23 Nisan Konseri – Karabağlar Belediyesi Çocuk Korosu (Şef: Cihan Önder)
24 NİSAN PERŞEMBE
Yer: Bozyaka Ferdi Özbeğen Nikah Salonu
17.00 - Tiyatro: Hayvanlar Çiftliği (Karabağlar Kent Tiyatrosu)
18.00 - Animasyon ve Mini Disko Gösterileri
19.30 - 23 Nisan Konseri – Karabağlar Belediyesi Çocuk Korosu (Şef: Cihan Önder)
26 NİSAN CUMARTESİ
Tiyatro: Pırlatan Bal
Saat: 14.00
Yer: Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi
Karabağlar Kent Tiyatrosu Kursiyerlerinden çocuk oyunu
27 NİSAN PAZAR
KARABAĞLAR ÇOCUK ŞENLİĞİ
Yer: 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı, Bahçelievler Mahallesi
14.00 - Tiyatro: Hayvanlar Çiftliği
15.00 - Atölyeler, Yarışmalar, Yüz Boyama, Animasyon
16.00 - Bale ve Modern Dans Gösterisi (Belediye Kursiyerleri)
16.30 - TBMM Simülasyonu (ADD Karabağlar Şubesi)
16.50 - Atölye çalışmaları ve animasyon gösterileri
17.30 - 23 Nisan Konseri – Karabağlar Belediyesi Çocuk Korosu (Şef: Cihan Önder)
Başkan Kınay: “Tüm Karabağlar alemi davet ediyorum”
Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının halkın iradesinin egemenliğe dönüştüğü en kıymetli günlerden biri olduğunu belirterek “Bu büyük bayram, sadece çocuklarımıza armağan edilmiş bir gün değil, aynı zamanda egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilanıdır. Bizlere düşen, bu mirasa sahip çıkmak, çocuklarımızın bilimle, sanatla, eşitlikle büyüdüğü bir ülkeyi inşa etmektir. Tüm Karabağlar ailemi bu coşkuyu paylaşmaya ve etkinliklerimizde aramızda olmaya davet ediyorum” diye konuştu.