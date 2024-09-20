Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Gömlek-Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile imzaladığı işbirliği protokolüyle ilçede işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedefliyor. Bu protokol, özellikle tekstil sektöründe kadın ve genç istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İşbirliği protokolüyle yeni istihdam fırsatları

Karabağlar Belediyesi, göreve gelir gelmez sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Başkan Helil Kınay liderliğinde, işsizlik sorununa çözüm bulmak için somut adımlar atmaya devam ediyor. Belediyenin kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisi, yüzlerce kişinin iş bulmasına aracılık ederken, yeni bir işbirliği protokolü ile bu başarılar pekiştiriliyor.

Başkan Kınay, İzmir Gömlek-Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Olgun Aktaş ile imzaladığı protokol çerçevesinde, nitelikli mesleki eğitim faaliyetlerinin artırılacağını ve iş gücü ihtiyacına yönelik proje çalışmalarının hayata geçirileceğini duyurdu. Bu işbirliği, belediyenin tekstil ürünleri temininden, ilçedeki iş gücünün geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede katkı sunacak.

Kadın ve genç istihdamına destek

İmzalanan protokol, özellikle kadın ve genç istihdamına yönelik çalışmaları desteklemeyi hedefliyor. Kadınlar ve gençler için mesleki eğitimler düzenlenecek, ara eleman yetiştirilerek işgücü piyasasında daha aktif rol almaları sağlanacak. Bu adımlar, Karabağlar’ın yerel ekonomisinin güçlenmesine ve ilçe halkının refah seviyesinin artmasına katkıda bulunacak.

Oda Başkanı Olgun Aktaş da Karabağlar’ın tekstil sektöründeki altyapısının güçlü olduğuna dikkat çekerek, bu işbirliğiyle birçok insanın meslek sahibi olacağına vurgu yaptı. "Kapımız çalışmak isteyen herkese açık," diyerek kadın, genç ve orta yaş grubundaki bireyleri istihdam projelerine davet etti.

Kent ekonomisi modeli

Belediye Başkanı Kınay, bu protokolle birlikte Mobilya Akademi ve Tekstil Akademisi gibi projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. “Karabağlar’ın yerel ekonomisinin güçlenmesi için çalışıyoruz. Bölgesel İstihdam Ofisi, akademik çalışmalar ve bu işbirliği ile birbirine bağlı bir kent ekonomisi modeli yaratacağız,” dedi. Başkan Kınay, bu çalışmaların hızla hayata geçirilmesi için belediyenin tüm birimleriyle işbirliği içinde olduklarını da sözlerine ekledi.