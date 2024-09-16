Karabağlar'da Mahalle Sakinlerinden Yol Kapatma Eylemi!

İzmir Karabağlar’ın Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, 15 yıldır bekledikleri kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmaması üzerine seslerini duyurmak için sokaklara döküldü. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu’nun öncülüğünde toplanan mahalle sakinleri, yol kapatma eylemi yaparak yetkililere çağrıda bulundu. “Tapulu arazilerimiz üzerinde daire satışları yapıldı, paralar toplandı ama inşaatlar söz verilen tarihlerde bitirilmedi” diyen Uslu, verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı.

Yüzde 8 tamamlama oranı

Eylemde konuşan Eray Uslu, “Tapulu arazilerimizde yapılan satışlarla halktan paralar toplandı. Fakat projeler, söz verilen tarihlerde bitirilmedi. Bize yüzde 90’lara varan tamamlanma oranları söylenirken, şu an inşaat sadece yüzde 8 seviyesinde. Hatta temeli bile atılmamış projeler var.” diyerek, vatandaşların hayal kırıklığını dile getirdi. İnşaatların bu denli yavaş ilerlemesi, mahalle sakinlerinde ciddi bir mağduriyet yarattı.

Kooperatif adı altında paralar toplandı

Uslu, Uzundere ve Yurtoğlu sakinlerinin en büyük sıkıntılarından birinin, "kooperatif" adı altında yapılan daire satışları olduğunu belirtti. “Satışlarla büyük miktarlarda paralar toplandı ama karşılığında inşaat ilerlemedi. İnsanlar 15 yıldır evlerine kavuşmayı bekliyor” ifadeleriyle bölgedeki belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

"Daha ne kadar sabredeceğiz?"

Mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek projelerin tamamlanması için adımlar atılmasını istedi. “15 yıldır sabrediyoruz ama artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyen Uslu, bölge halkının daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Temeli bile atılmayan projeler, tamamlanmayan binalar var. Artık bir çözüm bulunmalı” şeklinde konuştu.

Bölge halkı çözüm bekliyor

Yıllardır devam eden belirsizlik ve gecikmeler, Karabağlar’daki kentsel dönüşüm sürecine olan güveni zedeledi. Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, daha fazla mağdur edilmeden projelerin bir an önce tamamlanmasını talep ediyor. “Sözler tutulmadıkça, biz de sokaklarda olacağız” diyen mahalle sakinleri, kentsel dönüşümün tamamlanması için eylemlerine devam edeceklerini belirtti.