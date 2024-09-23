Karabağlar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Otomobilsiz Kent Günü” temalı etkinlik düzenleyerek, yayaların daha güvenli bir çevrede yaşamasını hedefliyor.

Karabağlar’da Trafiğe Ara, Etkinliklere Devam!

Karabağlar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, Yeşilyurt Sevgi Yolu’nda düzenlediği “Otomobilsiz Kent Günü” ile dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Kitap ve yaşam atölyeleri, yüz boyama, müzik dinletisi gibi renkli aktivitelerle dolu programda, araç trafiğine izin verilmedi. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kınay, çocuklarla birlikte alana yürüyerek geldi ve stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

“Yaşam Odaklı Bir Karabağlar İstiyoruz”

Etkinlikte konuşan Başkan Kınay, şehirleşmenin getirdiği sorunlara değinerek, “Kamusal alanlar giderek azalıyor. Betonlaşma ve yürünemeyecek hale gelen yollar, vatandaşlarımızı sıkıştırıyor. Karabağlar Belediyesi olarak insan ve yaşam odaklı bir kent hayal ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kaldırım işgallerine son vermek ve daha yaşanabilir bir kent yaratmak için tüm Karabağlar halkıyla işbirliği yapacaklarını vurgulayan Kınay, eksiklerin tamamlanması için kararlı olduklarını belirtti.

Renkli Etkinliklerle Dolu Bir Gün

Etkinlikte, Yeşilyurt Sevgi Yolu’nda düzenlenen atölye çalışmaları ve etkinlikler büyük ilgi gördü. Yaşam ve kitap atölyelerinin yanı sıra yüz boyama, sokak oyunları, pilates, masa tenisi, iklim değişikliği stantları gibi birçok aktivite gün boyu devam etti. Çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam temalı stantlar da vatandaşlara önemli bilgiler sundu.

Yeni Sürecin İlk Adımları

Başkan Kınay, Sevgi Yolu’nu trafikten arındırarak vatandaşlar için daha yaşanabilir bir alan yaratacaklarını belirtti. Karabağlar’ın 58 mahallesinde de aynı anlayışı uygulamak istediklerini ifade eden Kınay, bu tür etkinliklerle sağlıklı bir kent yapısının temellerini atmak istediklerini söyledi.