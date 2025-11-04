Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçedeki üçüncü Ücretsiz Oyun Akademisi’ni Esendere Mahallesi’nde açtı. Merkez, çocuklara güvenli ve sağlıklı bir ortamda oyunla öğrenme imkânı sunacak.

Açılışa Başkan Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, aileler ve çocuklar katıldı.

Maliyeciler Mahalle Muhtarı Sadet Kaya, açılışın 10 Kasım öncesine denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, “Çocuklar mutlu olursa aileler de mutlu olur. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Metin Oktay Mahallesi Muhtarı Şahin Demir ise, “Öğretmen sıkıntısına rağmen kendi imkânlarıyla çözüm üretti. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kınay: “Her Küçük Dokunuş, Daha Büyük Adımların Başlangıcı Olacak”

Başkan Kınay, çocukların geleceğe umut olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımız bize neye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Ne kadar zorluk yaşarsak yaşayalım, hayatı paylaşmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her küçük dokunuş, daha büyük adımların başlangıcıdır” dedi.

Kınay, açılışta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, Karabağlar’da yaşayan, üreten ve paylaşan bir geleceği birlikte inşa edeceklerini belirtti.

Esendere Oyun Akademisi, Özgür Çocuk Evi ve Ali Fuat Erden Oyun Akademisi’nin ardından ilçedeki üçüncü merkez oldu. Başkan Kınay, yılsonuna kadar dördüncü akademinin de açılacağını müjdeledi.

Kurdeleyi protokol ve çocuklarla birlikte kesen Başkan Kınay, açılışın ardından akademide düzenlenen etkinliklere katıldı. Merkez, Maliyeciler, Esendere ve Şehitler Mahallelerini kapsıyor. 3–5 yaş arası 20 çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde haftanın belirli günlerinde sanat, drama, resim ve bilim atölyelerine katılacak.