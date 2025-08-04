Dostluk Bulvarı bağlantı yolunda sona yaklaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ilçesinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirdiği Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasındaki bağlantı yolu projesinde önemli mesafe kat etti. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki yeni imar yolu projesinde altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Üç koldan yürütülen çalışmalarda yüzde 70 oranında ilerleme sağlandı.

Altyapı süreci tamamlanıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürü Nedim Ersin Külekçi, proje kapsamında yürütülen çalışmalarda zorlu etapların geride bırakıldığını belirtti. Külekçi, “Eskiizmir Caddesi ile Dostluk Bulvarı’nı birbirine bağlayan 5714 Sokak üzerindeyiz. Burada genişletme çalışmalarına devam ediyoruz. Şu anda altyapının son aşamasındayız. Eylül ayı sonunda projeyi tamamlayarak yolu hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni yol dört şeritli olacak

Yeni ulaşım projesi kapsamında 50 bin metreküp hafriyat çalışması yürütülüyor. Yol tamamlandığında dört şeritli bir araç yolu ile birlikte bir kenarında bisiklet yolu da hizmet verecek. Ayrıca 6 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla hem araç hem yaya trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

Bozyaka trafiği büyük ölçüde rahatlayacak

Yeni imar yolunun devreye girmesiyle birlikte Dostluk Bulvarı, Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı ve Sevgi Bulvarı’nın kesişimindeki kavşaktan başlayarak Zincirlikuyu Camii’ne kadar ulaşan güzergâh üzerinde yaklaşık 600 metrelik kısalma sağlanacak. Özellikle Bozyaka, Sarıyer ve Sevgi mahallelerinde yaşanan trafik sıkışıklığının büyük ölçüde giderilmesi öngörülüyor.

Sürdürülebilir ulaşım hedefleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları, yalnızca araç trafiğine değil; yayalara ve bisiklet kullanıcılarına da çözüm sunmayı amaçlıyor. Dostluk Bulvarı bağlantı yolu da bu anlayışla planlanarak hem konforlu hem de sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor.