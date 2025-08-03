Fenerbahçe, kanat transferi için gündemine aldığı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili girişimlerini sürdürürken, Benfica cephesinden gelen karar süreci zora soktu. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Kerem’in takımdan ayrılmasına şu aşamada izin verilmeyecek.



Fenerbahçe’nin ilgisi ciddi

Yeni sezon öncesinde kanat hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu’nu transfer listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Portekiz ekibine transfer olan milli futbolcu için sarı-lacivertli kulüp nabız yoklamaya başladı.

Benfica ayrılığa sıcak bakmıyor

Portekiz’in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo’ya göre, Benfica Teknik Heyeti ve yönetimi, Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılmasına şu aşamada sıcak bakmıyor. Bu kararın arkasında birden fazla etken bulunuyor.

Bruma'nın sakatlığı ve alternatif eksikliği etkili oldu

Habere göre, Chelsea’den Joao Felix ve Feyenoord’dan Anis Moussa’nın transferlerinin gerçekleşmemesi, ayrıca Bruma’nın Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı ciddi sakatlık Benfica’nın kanat rotasyonunu daralttı. Bu nedenle teknik direktör Roger Schmidt, Kerem'in takımda kalmasını istiyor.

Şampiyonlar Ligi faktörü

Benfica’nın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının yaklaşması da transferin bu aşamada gerçekleşmesini zorlaştıran bir başka neden olarak gösteriliyor. Kulüp, bu kritik dönemde kadro istikrarını korumayı planlıyor.

Fenerbahçe henüz resmi teklif sunmadı

Portekiz kaynakları, Fenerbahçe’nin henüz Benfica’ya resmi bir teklif iletmediğini ancak ilginin ciddi boyutta olduğunu belirtti. Transferin ilerleyen günlerde yeniden gündeme gelmesi muhtemel.

Kerem’in Benfica performansı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla geride kalan sezonda 54 maça çıktı. 16 gol ve 13 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Portekiz ekibinin önemli hücum kozları arasında yer aldı.