Karabük’te horoz dövüşü yapılan bir eve düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı ve 15 kişiye toplamda 108 bin 240 TL para cezası kesildi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şehir merkezinde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı ihbarını alarak gerçekleştirdiği operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 31 horoz, dövüşecek horozların sıkletini ölçmede kullanılan bir terazi, yaralı horozları tedavi etmek için kullanılan bir ilk yardım çantası ve 16 taşıma çantası ele geçirildi.

Dövüşü organize eden şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamaktan dolayı 15 kişiye toplamda 108 bin 240 TL para cezası kesildi. Bu tür yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi ve hayvan haklarının korunması amacıyla jandarma ekiplerinin operasyonları devam ediyor.