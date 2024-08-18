Karabük’ün Ovacık ilçesinde, Beydini ve Alınca köyleri arasında başlayan orman yangını, 50 saat süren söndürme çalışmalarına rağmen kontrol altına alınamadı. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi, yangınla mücadele eden ekipler için zorlu anlar yaşatıyor.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle alevler karayoluna sıçradı. Bu durum, söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırdı. Ekipler, yangının yayılmasını engellemek için greyder ve dozerlerle sarp bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, TOMA, itfaiye ve arazözlerle alevlere tazyikli su sıkarak müdahale ediyor.

Yangın, yaklaşık 50 hektar alanı etkiledi. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iki helikopter, havadan müdahaleye devam ederken, rüzgarın etkisiyle alevlerin yolun karşı tarafına geçmesi sonucu ekipler hızlıca müdahale ederek yayılmasını engelledi.

Bölgede Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Av. Cem Şahin ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye geldi. Ayrıca, 73 araç ve 208 personel yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor.