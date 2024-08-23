Aydın'ın Karacasu ilçesi, bu yıl iki büyük etkinliğe ev sahipliği yapacak. 35. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali ve 742. Dedebağ Keşkek Hayrı, 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Bu iki önemli etkinlik için hazırlıklar tamamlandı ve şehrin her köşesinde hazırlıklar sürmeye devam edecek.

742 yıllık bir gelenek olan ve Türkiye'nin en eski etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Dedebağ Keşkek Hayrı ile birlikte Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. Karacasu Belediyesi tarafından 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek bu özel etkinlik için Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, tüm vatandaşları festivale katılmaya davet etti.

Festival açılışında Halil Şirin Usta ve ekibi 6.5 Metre uzunluğunda tahinli pide hazırladı.

Festivalde neler olacak?

Karacasu'da düzenlenecek olan Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, dolu dolu bir programla başlıyor. Festival, Aydın Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 16.30'da gerçekleşecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri festivale renk katacak.

Etkinlikler kapsamında panayır gezileri ve resim sergisi düzenlenecek, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Orkestrası geceye müzik ziyafeti sunacak. Festivalin ikinci gününde yine Konservatuar Orkestrası sahne alacak ve sonrasında sevilen grup Necati ve Saykolar müzikseverlerle buluşacak.

Üçüncü gün sabahı ise 742 yıldır sürdürülen geleneksel Dedebağ Keşkek Hayrı, Dedebağ Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Afrodisias antik kent gezisinin ardından festivalin son gecesinde, halk konseri ile Ayna Grubu sahne alacak ve bu coşkulu etkinlik sona erecek.