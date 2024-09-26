Aydın’ın Karacasu ilçesinde faaliyet gösteren köpek barınağı, geçtiğimiz dönemde yaşanan destek eksiklikleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Barınağın faaliyetlerine destek vermek amacıyla mücadele eden emekli İngilizce öğretmeni Bülent Akın Dönertaş, elde ettiği gelirlerle buradaki köpeklerin mama ve sağlık masraflarını karşılamaya çalışıyor.

Barınak hakkında bilgiler

2020 yılında Aydın Valiliği ve Karacasu Kaymakamlığı işbirliğiyle kurulan barınak, dönemin belediye başkanı Zeki İnal tarafından devredildi. Barınakta 13 müsaade odası, bir veteriner odası ve ameliyathane bulunurken, mevcut durumda yaklaşık 80 köpek barınıyor. Barınak, 11 Eylül 2021'de Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından açılmış olsa da, yeni belediye yönetimleri burayı faaliyete geçirmedi.

Emekli öğretmenin çabaları

Dönertaş, “Burası normalde belediyeye ait ve onların sorumluluğunda olması gerekiyor. Ancak, şu anda barınak atıl durumda ve burayı açık tutmak için büyük zorluklar yaşıyoruz” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. İki kasık fıtığı ve tansiyon rahatsızlığına rağmen, her gün barınakta çalışan Dönertaş, kendisine ait maddi kaynaklarla köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi masraflarını üstleniyor.

İhtiyaçlar ve talepler

Barınaktaki masrafların aylık 30.000 TL’ye kadar çıktığını belirten Dönertaş, “Mama masrafları 20.000 TL’yi buluyor. Kısırlaştırma masrafları da 7.000 TL’ye kadar yükseldi. Belediyenin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmemesi bizi oldukça rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı. Dönertaş, Karacasu'daki genç işsizlerin işe alınarak barınakta çalışmaları için öneride bulunarak, “Bir barınak görevlisi istihdam edilmesi, benim üzerimdeki yükü hafifletir” dedi.

Hayvan hakları ve yerel yönetim

Dönertaş, Türkiye'deki hayvan barınaklarının işlevinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, “Barınakların, köpek nüfusunun kontrol altına alınması için var olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle, belediyelerin sorumluluğunun bir an önce yerine getirilmesi gerekiyor” dedi.

Kamuoyuna duyuru

Bülent Akın Dönertaş, kendisi ve diğer hayvanseverler adına yetkililere çağrıda bulunarak, “Köpeklerimizi dışarı salma imkanımız yok. Bakıma muhtaç olan bu hayvanların yaşaması için acil destek bekliyoruz” diyerek sesini duyurmaya çalıştı.