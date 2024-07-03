CHP’Lİ EVRİM KARAKOZ: “PAMUK ALIM FİYATLARI EN AZ 45 LİRA OLMALIDIR”

CHP’Lİ EVRİM KARAKOZ PAMUK ÜRETİCİLERİNİN SESİ OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Pamuk Üreticilerinin Taleplerini Meclis Gündemine Taşıdı

Bölgesinde ilçe ilçe, köy köy dolaşarak çiftçilerin sorunlarını takip eden ve her fırsatta TBMM gündemine taşıyan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada pamuk alım fiyatlarına ve tarımsal desteklere değindi.

PAMUK ÜRETİCİSİ MALİYETLERE KATLANAMAZ DURUMA GELDİ

Konuşmasında; pamuğun ülkemiz için stratejik bir ürün olduğunu ve Çukurova'nın, Söke'nin beyaz altını olan pamuğa sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Karakoz, “Yüksek girdi maliyetleri, tarımsal desteklerin az oluşu ve pamuğa biçilen fiyatlardan dolayı çiftçilerimiz artık üretim yapamaz duruma gelmiştir. Maliyetler katlanılamaz bir biçimde yükselmiştir” dedi.

1 KİLO PAMUK 1 LİTRE MAZOT

CHP’li Karakoz pamuk fiyatları konusunda iktidara çağrı yaparak, “Pamukta geleneksel bir söz vardır: ‘1 kilo pamuk, eşittir 1 litre mazot.’ Buradan iktidara sesleniyorum: Bugün mazotun litre fiyatı 45 lira sınırında, o zaman 1 kilo pamuk da en az 45 lira olmalıdır. Üreticiyi düşünün ve bunun altında bir fiyat açıklamayın.” dedi.

TARIMSAL DESTEKLER ARTIRILMALI

Pamuk üreticisine verilen desteklerin yetersizliğine de değinen Karakoz “Dekar başına verilen 345 lira mazot desteğini en az 600 liraya, 21 lira olan gübre desteğini de en az 80 liraya çıkarın.” dedi.