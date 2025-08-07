CHP’li Bülbül’den TÜİK’e sert tepki: “Aradaki fark teknik değil siyasi”

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TÜİK’in Temmuz enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından tepki gösterdi. TÜİK’e göre aylık enflasyon yüzde 2,06 iken ENAG’a göre aylık enflasyonun yüzde 3,75 olduğunu belirten CHP’li Bülbül, “Aradaki fark teknik değil siyasi. Memurun, emeklinin, işçinin alın terine göz dikenlere, enflasyon gerçeğini çarpıtıp maaşları budayanlara yazıklar olsun” dedi.

“Veriler halktan kopuk”

CHP’li Bülbül, ENAG verlerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“TÜİK’e göre temmuz enflasyonu aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 33,52. ENAG’a göre temmuz enflasyonu aylık yüzde 3,75, yıllık yüzde 65,15.Aradaki fark teknik değil, siyasi. Verilerle oynayan değil, verilerin halktan koptuğu bir rejimde yaşıyoruz.

“Kira artıyor maaş eriyor”

Asgari ücretliye zam yok, ama her gün çarşıda pazarda zam var. Kira yüzde 41,13 artıyor ama maaş eriyor. Birileri sarayda şatafatla yaşarken, milyonlar simit hesabına mahkum ediliyor. ‘Enflasyon düşüyor’ diyorlar. Neye göre, kime göre? Sadece Ankara’dan bakanlar düşüş görüyor. Çünkü markete uğramıyorlar, minibüse binmiyorlar, kirayı dolarla ödüyorlar. Memurun, emeklinin, işçinin alın terine göz dikenlere; sofrasındaki lokmayı eksiltenlere, enflasyon gerçeğini çarpıtıp maaş artışlarını budayanlara yazıklar olsun.”