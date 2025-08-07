Ege TV ve Radyo Pause ortak yayınında, Ege TV Genel Müdürü Nevzat Dönmez ve Ege TV Genel Yayın Yönetmeni Cihad Taysi’nin birlikte sunduğu “Ege Gündemi” programının konuğu Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi oldu.

Programda, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın tutukluluk sürecinden Türkiye’deki terörle mücadeleye, muhalefet partilerinin ortak duruşundan İzmir’in yerel sorunlarına kadar birçok önemli konu ele alındı.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, Ümit Özdağ’ın tutuklanma sürecini “rehin alınma” olarak nitelendirerek, bu sürecin partiye zarar değil, güç kattığını ifade etti. “Genel Başkanımız çok net bir duruş sergiledi. Ardından Türkiye’nin farklı illerinde mitingler düzenleyerek halktan ciddi destek aldık” diyen Birgüvi, bu süreçte teşkilatın dağılmadığını, aksine daha da güçlendiğini belirtti.

Birgüvi, Özdağ’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandığını, ancak bu suçlamanın dayanağı olan raporun düzmece olduğunu iddia etti. Özdağ’ın tutuklu olduğu beş aylık süreçte parti olarak sahadan hiç çekilmediklerini ve bu dönemde İzmir’deki üye sayılarının 11 binden 30 bine çıktığını söyleyen Birgüvi, “Her gün yaklaşık 150 kişi partimize online olarak üye oluyor” dedi.

Terörle müzakere değil, mücadele ediyoruz

“Şehitler vermiş bir millete, ‘teröristlerle oturup konuşacağız’ derseniz, bu halkı nasıl ikna edeceksiniz?” sözleriyle hükümeti eleştiren Birgüvi, Zafer Partisi’nin terörle müzakereye değil, mücadeleye inandığını vurguladı.

Barışa karşı olmadıklarını ancak “teröriste boyun eğerek barış olmaz” düşüncesinde olduklarını belirten Birgüvi, “Bu millet, PKK’nın taleplerini dinlemek için kurulan bir komisyonu kabul etmez. Bu, Türk milletinin aklıyla alay etmektir” dedi.

"Halk sessiz, çünkü hayatta kalmaya çalışıyor"

Ekonomik sorunlara da değinen Naşit Birgüvi, toplumun büyük bir kısmının borç içinde olduğunu, tepki verememesinin nedeninin ise hayatta kalma mücadelesi olduğunu söyledi. “İnsanlar çocuklarına harçlık veremiyor, akşam eve eli boş dönüyor. Bu sessizlik, korkudan değil, geçim derdinden kaynaklı” dedi.

Lüks restoranların doluluğuyla ilgili tartışmalara da açıklık getiren Birgüvi, “5 milyonluk İzmir’de birkaç yüz restoranın dolu olması, tüm toplumun refah içinde yaşadığı anlamına gelmez. Bu, sadece toplumun yüzde 5’idir” diyerek ekonomik tabloya dikkat çekti.

"İzmir yıllardır üvey evlat muamelesi görüyor"

İzmir’in hem merkezi hem yerel yönetimlerden hak ettiği yatırımı alamadığını belirten Birgüvi, “400 milyar TL vergi veren bir şehir, sadece 25 milyarlık yatırım alıyor ve bunun da sadece 17 milyarı kullanılmış. Bu İzmir’e haksızlıktır” dedi.

İzmir’in altyapı sorunları, ulaşım sıkıntıları, körfez kirliliği ve deprem riski gibi temel sorunlarının çözülmediğini belirten Birgüvi, mevcut yerel yönetimi de eleştirdi: “Yerel yönetim, ‘ceketimi koysam kazanırım’ anlayışıyla hareket ediyor, hizmet üretmiyor.”

"Muhalefet birleşmeli"

İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin bazı konularda birlikte hareket ettiğini belirten Birgüvi, özellikle komisyona alınmayan partilerin halkı bilgilendirme konusunda iş birliği içinde olması gerektiğini söyledi. “Bornova’daki mitingde CHP yer almasa da biz İYİ Parti’nin yanında yer aldık. Çünkü ülke tehdit altındaysa hep birlikte karşı durmalıyız” ifadelerini kullandı.

"Zafer Partisi çözüm odaklı bir üçüncü yoldur"

Naşit Birgüvi, Zafer Partisi’ni Türkiye’nin sorunlarını bilen, çözüm üreten ve halka hesap veren bir siyasi yapı olarak tanımladı. Programın kapanışında, “Bizim çizgimiz nettir. Terörle pazarlık olmaz. Parlamentoya girdiğimizde bu süreçlerin tümünü halkımızla paylaşacağız” diyerek net bir duruş sergiledi.