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Arya Kamalı Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi’nde 11 Kasım’da açılışı gerçekleştirilen “1. Karataş Liseliler Buluşmalar Sanat Sergisi” 18 Kasım’a kadar gezilebilecek.

Sanatseverlerle birlikte coşkulu bir açılış gerçekleştirilen sergiye eski mezunlar, sınıf ve sıra arkadaşları, eski emekli öğretmenler, çocukları ve torunları katıldı. Karataş Lisesi mezunlarını ve öğretmenlerini biraraya getirmesi amaçlanan sergide sanatın birleştirici gücüne değinildi. Katılımcılar, farklı zaman dilimlerinde okuldan mezun olmuş, sanata ilgi duyan, sanatın içinde yer alan kişilerden ve öğretmenlerden oluşuyor. “1. Karataş Liseliler Buluşmalar Sanat Sergisi”nin önümüzdeki yıllarda da gelenekselleştirilerek devam ettirilmesi amaçlanıyor. Katılımcılar desteklerinden ötürü Ressam emekli Karataş Lisesi Resim Öğretmeni Oğuz Demir ve eşi Nurgül Demir’e ve organizasyona emek veren Serhan Ekrem Topel’e teşekkür etti.