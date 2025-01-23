NGM’nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler, izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci’nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Kardelenler’in yayın tarihi belli oldu

Uzun zamandır heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi nihayet açıklandı. Kardelenler, 2 Şubat Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak.

Dizi, büyük bir kazanın ardından farklı yönlere savrulan Korkmaz ailesinin yıllar sonra bir araya gelişini ve yaşadıkları büyük hesaplaşmaları ele alıyor. Aile bireyleri, saklı kalmış sırların açığa çıkmasıyla yüzleşirken, bu yüzleşme özellikle yetimhaneye verilen torunların hayatında büyük bir dönüm noktası olacak.

Kardelenler’in kadrosunda kimler var?

Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan ve Mehmet Fatih Obuz gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da büyük ses getireceğe benziyor.