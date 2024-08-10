Ticaret Bakanlığı, e-ticarette iade masraflarının tüketicilere yansıtılmasına yönelik düzenlemeyi 1 yıl erteledi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile bu karar, tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla alındı.

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği duyuruldu. Bakanlık, küresel gelişmeler ve Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemeleri yakından takip ederek, iç hukuk düzenlemelerini güncel tutma hedefi doğrultusunda bu adımı attı.

2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ve tüketicilerin iade masraflarını üstlenmesini öngören düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Bu süre zarfında, tüketiciler herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam edebilecekler.

Tüketici hakları ve iç pazarın korunması hedefleniyor

Bakanlık açıklamasında, bu erteleme kararıyla tüketici mağduriyetlerinin engellenmesinin hedeflendiği vurgulandı. Özellikle, yurt dışı menşeli e-ithalatın son dönemde hızla artması ve bu alanda ortaya çıkan kalitesiz ve güvensiz ürünlere yönelik talebin azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca, yerli pazar yerleri ve satıcıların haksız rekabete uğramasının önüne geçilmesi için iç piyasanın korunmasına yönelik önlemler alındığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemeyle tüketicileri ve iç pazardaki üreticileri korumayı, böylece ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bakanlık, e-ticaretin kontrol dışı bir pazara dönüşmemesi için gerekli tedbirleri almaya devam edecek.

Sektörde uyum süreci devam edecek

Bakanlık, erteleme kararı ile birlikte sektördeki uyum sürecinin daha sağlıklı ve etkin bir şekilde işlemesini hedefliyor. Özellikle, yurt dışından yapılan alışverişlerde ücretsiz kargo ve cazip indirimlerle sunulan kalitesiz ürünlerin tüketicilere zarar vermesinin önlenmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda, yerli üreticilerin ve satıcıların korunmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden sürdürülecek.