Bugün (20 Ekim Pazartesi) kayıtları başlayan koşuya katılmak isteyen vatandaşlar, 3 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Atamıza olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı simgeleyen Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin anısına düzenlenen "31. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" için kayıtlar başladı. Yüzlerce Atatürk sevdalısını bir araya getirecek koşu, 9 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan start alacak. 10 yaş ve üzeri herkesin katılımına açık olan koşuya katılmak isteyenler, 3 Kasım Pazartesi gününe kadar www.atadananayasaygikosusu.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Katılımcı kitleri ise 7-8 Kasım 2025 tarihlerinde Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nde teslim edilecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Dodo Pizza, Merve Albayrak Endüstriyel Reklam Çözümleri, Pin Drinks, Sütaş, Can Hastanesi, Mavibahçe Alışveriş Merkezi, Sports International, Veni Vidi Göz desteğiyle düzenlenen koşunun bitiminde, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önünde ödül töreni yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak törende, yarışı tamamlayan tüm sporculara anı madalyası, dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Ayrıca, genel klasmanda kadın ve erkeklerde ilk üçte yer alanlara ise ödül verilecek. Birinciye 2 ay, ikinciye 1 ay, üçüncüye ise 15 günlük Sports International üyeliği hediye edilecek. Organizasyon hakkında 0 232 367 00 60 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, Karşıyaka'nın Atatürk'e olan sonsuz sevgi ve bağlılığının en güçlü ifadesidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atamızı, onun bize bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet'e sahip çıkarak, büyük bir coşku ve saygıyla anıyoruz. Atamızın izinde; bize bıraktığı Cumhuriyet'in, ilke ve inkılaplarının yılmaz bekçileriyiz. Tüm vatandaşlarımızı Atamızın izinde, annesi Zübeyde Hanım'ın huzuruna koşmaya davet ediyorum" diye konuştu.