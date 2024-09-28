Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka, 26 yıldır isim sponsoru olan Pınar Yaşar Holding’in sürpriz ayrılığıyla yeni sezona sponsorsuz başlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, henüz yeni bir sponsorla anlaşmadıklarını belirtti.

Ergüllü, basında çıkan sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Temmuz ayında Pınar Yaşar Holding’in bilgisi dahilinde yapılan Avrupa Şampiyonlar Ligi sponsorluk görüşmeleri, o dönemdeki koşullar nedeniyle gerçekleşmedi. Hem kulübümüz hem sponsorumuz hem de görüştüğümüz firmalara uygun şartlar yaratılamadı" dedi.

Başkan Ergüllü, yeni sezon için sponsorluk görüşmelerinin sürdüğünü, net bir anlaşmaya varıldığında camiayla paylaşılacağını belirtti.