Basketbol Süper Ligi’nde zirve mücadelesi veren ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Play-In aşamasını garantileyen Karşıyaka, mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor. FIBA, geçmişten gelen 90 bin Dolar tutarındaki transfer yasağı borcunun taksidi ödenmediği için takımın üç yabancı oyuncusu Webb, Jefferson ve McDermott’un lisanslarını askıya aldı.

Cuma gününe kadar süre talebi

Karşıyaka yönetimi, lisansların tekrar aktif hale gelmesi için cuma gününe kadar süre talep etti. Ancak ödeme yapılmazsa, bu üç oyuncunun takımdan ayrılması ve serbest kalması gündeme gelecek.

Takımda maaş krizi

Geçen ay yönetim istifa ettikten sonra dağılma tehlikesini son anda kaynak toplayarak savuşturan Karşıyaka, 25 Aralık’a kadar basketbol takımına maaş ödeyemezse yeni bir krizle karşılaşacak. Maaşların ödenememesi durumunda, takımın diğer oyuncularını da kaybetme riski bulunuyor.

Sponsorluk eksikliği etkiliyor

Sezon başında ana sponsoru kaybeden Karşıyaka, mali sıkıntılar nedeniyle oyuncularını elde tutmakta zorlanıyor. Taraftarlar, kulübün ayakta kalması için destek çağrısında bulunurken, kulüp yetkililerinin kaynak arayışını sürdürdüğü ifade edildi.

Zirve yarışı tehlikede

Basketbol Süper Ligi’nde 9 maçta 7 galibiyetle zirve yarışında olan ve Avrupa’da önemli başarılar hedefleyen Karşıyaka’nın yaşadığı bu mali kriz, hem lig hem de Avrupa hedeflerini tehlikeye atıyor.