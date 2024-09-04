Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal’dan Zabıtalara Özel Kutlama

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 1-7 Eylül Zabıta Haftası vesilesiyle Zabıta Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda buluştu. Başkan Ünsal, zabıta ekiplerinin şehirdeki düzeni sağlama konusundaki özverili çalışmalarını överek, gelecekte de aynı disiplinle devam etmelerini istedi.

Zabıta haftası coşkuyla kutlandı

Karşıyaka Belediyesi, Zabıta Haftası ve teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına özel bir kahvaltı düzenledi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, kent içi disiplini ve halkın huzurunu sağlamak için canla başla çalışan zabıta ekiplerinin önemine vurgu yapıldı.

“Sizlerle yol yürümekten mutluyum”

Kahvaltı etkinliğinde konuşan Başkan Yıldız Ünsal, zabıta teşkilatının belediyelerdeki en zor ve bir o kadar da önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Ünsal, “Zabıtanın görevi, adalet, dürüstlük ve halka hizmeti temsil eder. Başkan olmadan önce en büyük hayalim, sokaklarında rahatça yürünebilen, temiz ve modern bir kent yaratmaktı. Bu amaç doğrultusunda sizlerle birlikte çalıştığım için çok şanslıyım” dedi. Ünsal, ayrıca doğru yapılan her işin arkasında duracağını belirterek, zabıta personelinin özverili çalışmalarına olan güvenini ifade etti.

Emeklilere plaket takdimi

Etkinlikte emekli zabıta personeline de plaket sunan Başkan Ünsal, onların yıllarca verdikleri hizmetler için teşekkür etti. Kamu hizmetlerinin başarısında zabıta teşkilatının oynadığı rolün önemine dikkat çeken Ünsal, tüm personelden görev ve sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getirmeye devam etmelerini istedi.

Başkan Yıldız Ünsal, konuşmasının sonunda, “Halka hizmet etmekten ve kent düzenini sağlamaktan asla geri adım atmayacağız. Görevinizi en iyi şekilde, özveriyle yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Haftanız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.