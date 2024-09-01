Karşıyaka Belediyesi, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun resmi maçlarına ev sahipliği yapan Hasan Türker ve Karşıyaka’nın Efsaneleri futbol sahalarını, yeni sezona hazırlık kapsamında yeniledi. Kentteki spor tesislerinin modernize edilmesi adına yürütülen çalışmalarla, sahalar sporcu sağlığı için daha güvenli hale getirildi. Suni çim zemine yapılan granül takviyesiyle sahaların dayanıklılığı artırıldı. Ayrıca, tesislerde boya, badana, soyunma odaları ve duvar halılarının yenilenmesi gibi detaylı bakım çalışmaları tamamlandı.

Çocuk ve gençler için daha iyi spor alanları

Karşıyaka Belediyesi, sadece futbol sahalarını değil, farklı mahallelerde bulunan 12 futbol ve basketbol sahasını da elden geçirdi. Pota değişimi, kale direklerinin onarımı ve tellerin bakımı gibi işlemlerle sahalar daha güvenli hale getirildi. Belediye ekipleri, çocuklar ve gençler için bu alanları daha erişilebilir ve kaliteli bir hale getirmek için yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam ediyor.

"Karşıyaka spor kenti"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka’nın spor kenti kimliğini korumak ve güçlendirmek için her türlü çalışmayı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Yaz dönemini en verimli şekilde değerlendirerek, spor tesislerimizi yeni sezona hazırladık. Karşıyakamıza yakışır nitelikte tesisler sunarak, hem sporcularımızın hem de halkımızın hizmetine en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz" dedi.