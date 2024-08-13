Karşıyaka Belediyesi'nin Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlediği Junior Chefs Mutfak Kampı ile büyük ilgi topladı. Beş gün süren bu özel etkinlikte, 7-14 yaş arasındaki 40 çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde mutfak yeteneklerini geliştirdi.

Küçük şefler profesyonel gibi çalıştı

Junior Chefs Mutfak Kampı, genç şeflerin mutfak becerilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sundu. Etkinlik boyunca, çocuklar marble kek, renkli taze makarna, milkshake, süt burger, sebzeli muffin, hamburger, kurabiye, pizza ve gökkuşağı mereng yaparak, mutfakta pratik deneyim kazandılar. Aileler, çocuklarının hazırladığı yemekleri tatma fırsatı bulduğunda, sonuçların beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Kurslar yıl boyunca devam edecek

Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, her yaş grubuna ve bilgi seviyesine uygun atölye ve kurslarla mutfak sanatları meraklılarına kapılarını açıyor. Merkezi’ndeki etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt oluşturmak isteyenler, sosyal medya hesapları, resmi web sitesi ve 0(232) 337 26 44 numaralı telefondan ulaşabilirler.