Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Esenler Erokspor’dan hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz’ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “2000 doğumlu hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz’ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Esenler Erokspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Çağatay’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Çağatay Yılmaz’ın Kariyeri

2024-2025 sezonunda Esenler Erokspor’a transfer olan genç oyuncu, daha önce Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve Niğde Anadolu FK’da da forma giymişti. 2023-2024 sezonunda Bursaspor ile 25 maça çıkan Yılmaz, takımına 13 golle katkı sağladı. Gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken oyuncu, Karşıyaka’nın hücum hattına önemli bir güç katacak.

Karşıyaka, ligin geri kalanında Çağatay Yılmaz’ın katkısıyla üst sıraları hedeflerken, taraftarlar da genç futbolcudan büyük beklentiler içerisine girdi.