İzmir ekibi, 26 yaşındaki 1.96 boyundaki kısa forvet Damien Jefferson'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Oostende’de geçiren Jefferson, bu ligde oynadığı 9 maçta ortalama 14.7 sayı ve 5.8 ribaund istatistikleri ile dikkat çekmişti.

Karşıyaka’nın transfer hamleleri

Damien Jefferson transferiyle birlikte Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçen sezondan takımda tuttuğu Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Ergi Tırpancı ve skorer oyuncusu Errick McCollum'un yanına, transferde 5 yeni yabancı oyuncu ekledi. Bu isimler arasında Jerry Boutsiele, Fatts Russell, James Webb, Sean McDermott ve Muhsin Yaşar da yer alıyor.