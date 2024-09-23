İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Hüseyin Erdal Denizaslanı'nın (64) 25 yıl önce bedensel engelli 7 arkadaşıyla birlikte kurduğu Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Denizaslanı, basketbolun hayatlarına kattığı sosyalleşme ve sağlık faydalarının yanı sıra bu sezon birinci lige yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Henüz 3 yaşında çocuk felci geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Denizaslanı, bedensel engellerin başarının önünde bir engel olmadığını göstermek amacıyla 1999 yılında Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nü kurdu. Kulüp, geçen yıl Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 2’nci Ligi’nde üçüncü oldu. Bu yıl ise play-off'lara kalıp birinci lige çıkma hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.

"Spor beyinsel ve düşünsel olarak rahatlatıyor"

Denizaslanı, basketbolun fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederek, "Spor, sosyalleşmeyi ve beden sağlığını korumayı sağlıyor. Ayrıca aktif olmak, düşünsel rahatlama sağlıyor ve günlük yaşamı düzenliyor" dedi. Basketbola 38 yaşında başladığını belirten Denizaslanı, bu süreçte birçok oyuncunun iş sahibi olma başarısını elde ettiğini ifade etti.

"Spor sayesinde sosyalleşme fırsatım oldu"

Kulübün deneyimli oyuncularından Koray Cömert (49), çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor. İzmir’e taşındıktan sonra kulüple tanıştığını ve 24 yıldır lisanslı sporcu olarak devam ettiğini belirten Cömert, "Spor, bana sosyalleşme ve Türkiye'nin farklı yerlerine seyahat etme fırsatı sundu" dedi.

"Basketbol öz güvenimi geri kazandırdı"

Ramazan Kılıç (30), 13 yaşında skolyoz ameliyatı sonucu yürüme yetisini kaybettiğini ve basketbol sayesinde öz güvenini yeniden kazandığını belirtti. Basketbolun hayatını olumlu yönde değiştirdiğini dile getiren Kılıç, takımıyla birinci lige çıkma hedeflerini anlattı.

"Gençlere sporu teşvik etmemiz lazım"

Kulübün kurucularından Osman Ertöz (61) ise Türkiye’de ilk engelli basketbolculardan biri olduğunu ve gençleri spora teşvik etmek gerektiğini vurguladı. Engelli bireylerin spor sayesinde özgüven kazandığını ve kendi ayakları üzerinde durabildiklerini ifade eden Ertöz, bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.