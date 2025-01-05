İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, 24 Aralık’ta gerçekleştirilen olağanüstü kongrede son anda oluşturulan yönetimle kayyumdan kurtulmuş olsa da, imza yetkisinin alınamaması nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Yeni yönetim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından henüz tescil edilmedi. 1 aylık yasal sürenin dolacağı 24 Ocak’a kadar sorun çözülmezse Karşıyaka, yeniden kayyum tehlikesiyle yüzleşecek.

Daha önce ardı ardına yaşanan istifalar nedeniyle 1,5 ay boyunca yönetimsiz kalan yeşil-kırmızılılar, mali sorunlar ve yeni spor yasası nedeniyle sıkışmış durumda. Yasanın, kamu borçlarından bireysel sorumluluk getirmesi nedeniyle yönetim ve kurullarda görev alan bazı üyeler, adli sicil kayıtlarını vermekten çekiniyor. Bu durum, yeni yönetimin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylanmasını geciktiriyor.

İmza yetkisi olmayınca kararlar askıda kaldı

İmza yetkisi olmaması, Karşıyaka’nın birçok kritik karar almasını engelliyor. Futbol takımında transfer yasağını kaldırma, oyuncu sözleşmelerini sonlandırma veya yenileme gibi işlemler yapılamazken, voleybol ve basketbol branşlarında da transferlerin önü kapalı. Kulüp, açılan davalara itiraz edemiyor ve mahkeme süreçlerinde savunma hakkını kullanamıyor. Basketbol takımında 4 önemli oyuncusunu kaybeden Karşıyaka’da, futbol takımındaki ödeme sorunları nedeniyle TFF’ye ihtar çeken 3 oyuncu, serbest kalma hakkı elde etmenin eşiğinde. Karşıyaka’nın önündeki süre hızla daralıyor. Eğer 24 Ocak’a kadar yönetim tescil edilmezse, yeni bir kongre düzenlenmesine gerek kalmadan kulüp kayyuma devredilecek. Karşıyaka camiası, hem mali sorunların çözümü hem de yönetim krizinin aşılması için acil bir çözüm bekliyor.