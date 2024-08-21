İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki orman yangınlarına destek sağladıktan sonra dönüş yolunda olan Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, Uşak yakınlarında bir tıra müdahale ederek olası bir faciayı önledi.

Alevler tırın lastiklerinde başladı

Edinilen bilgilere göre, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmir’deki yangın söndürme çalışmalarının ardından dönüşte Uşak yakınlarında bir tırın lastiklerinin alev aldığını fark etti. Araçtan inen itfaiye ekipleri, alevlerin tırın diğer bölümlerine sıçramadan önce yangına hızla müdahale etti.

Hızlı ve etkili müdahale ile yangın söndürüldü

Ekiplerin etkili ve hızlı müdahalesi sayesinde tırın lastiklerindeki yangın kontrol altına alındı ve büyük bir zarara yol açmadan söndürüldü. Tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerine bu kritik anda gösterdikleri başarılı ve özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti.