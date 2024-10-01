Basketbolda yeni sezona hem ligde hem de Avrupa’da başarı hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki maratonuna yarın başlıyor. İzmir temsilcisi, C Grubu'ndaki ilk maçında son finalist La Laguna Tenerife'yi evinde ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam bilet için 400 TL, öğrenci biletleri için ise 250 TL olarak belirlendi.

Tenerife ile altıncı randevu

Karşıyaka, grubun favori ekiplerinden biri olan Tenerife ile daha önce 5 kez karşılaşmış, bu maçların yalnızca birini kazanabilmişti. 2021-2022 sezonunda Play-In turunda karşılaştığı rakibine İspanya'daki ilk maçı 76-69 kaybettikten sonra İzmir’deki rövanşı 88-80 kazanarak seriyi uzatmış, ancak son maçı 74-71 kaybederek elenmişti. Geçtiğimiz sezon ise son 16 turunda uzatmaya giden maçta evinde 106-97 mağlup olan İzmir ekibi, deplasmandaki rövanşı da 88-79 kaybetmişti.

Bu kez rakibini yenerek grup liderliği yarışında avantajı eline geçirmek isteyen Karşıyaka, 15 Ekim'de Avrupa'da Fransa temsilcisi Saint Quentin'i ağırlayacak.

Yıldızlar taraftar önünde

Karşıyaka, yıldızlarla dolu yeni kadrosunu taraftarıyla buluşturacak. Sezon öncesi McCollum'u kadroda tutmayı başaran İzmir ekibi, Russell, Webb, Jefferson, McDermott ve Boutsiele gibi önemli yabancı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca yerli oyuncu rotasyonunu Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Muhsin Yaşar, Mehmet Efe Demirel ve Ozan Yılmaz gibi isimlerle derinleştirdi. Hazırlık maçlarında güçlü rakiplerine karşı başarılı sonuçlar alan Karşıyaka, sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.