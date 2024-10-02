Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne büyük hedeflerle başlayan Karşıyaka, sezonun ilk maçında evinde karşılaştığı son finalist Tenerife'ye 76-87 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede, özellikle ikinci periyodun son anlarında yaşanan kötü performans Karşıyaka'nın yenilgisinde önemli bir etken oldu.

İyi başlangıç, zor devam

Maçın başında Karşıyaka, Webb, Jefferson ve McDermott'un üçlükleriyle skor üretirken, konuk ekip Tenerife de Kramer, Fitipaldo ve Guerra ile yanıt verdi. İlk periyot Russell'ın üçlüğüyle 23-23 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyotta Karşıyaka, McCollum ve Russell'ın etkili oyunuyla 7 sayılık farkı yakalasa da, devrenin sonuna doğru kontrolü kaybetti. Tenerife, Karşıyaka'nın 15-1’lik seriyle geride kalmasına sebep oldu ve devreye 39-46 önde girdi.

Son periyot farkı kapattıramadı

Üçüncü periyotta Karşıyaka farkı eritip skoru 57-57’ye getirse de, Tenerife oyunun kontrolünü yeniden eline aldı ve periyot 57-65 tamamlandı. Son çeyrekte farkı kapatamayan yeşil-kırmızılı ekip, sahadan 76-87 mağlubiyetle ayrıldı. McCollum 16 sayıyla Karşıyaka’nın en skorer ismi olurken, Tenerife'de Guerra 20 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Karşıyaka taraftarından Pınar'a destek çağrısı

Maç öncesinde, Karşıyaka taraftarları 26 yıldır kulübün isim sponsoru olan Pınar’ın sponsorluktan çekilmesi üzerine Yaşar Ailesi'ne özel bir pankart açarak destek çağrısında bulundu. Pankartta, “Bir nesil Pınar'la büyüdü, bir nesil daha büyüsün” yazısı dikkat çekti. Taraftarlar, Pınar’ın kulübe desteğinin sürmesini talep etti.

Karşıyaka, gruptaki ikinci maçında 15 Ekim'de Fransız ekibi Saint Quentin'i evinde ağırlayacak.