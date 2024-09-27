Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Karşıyaka, yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında Mersin Spor’u 95-83 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Kaf-Kaf, sezon öncesi yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla oldukça iyi sinyaller verdi.

Hazırlık döneminde 8 maçın 7’sini kazanan Karşıyaka, sadece Darüşşafaka'ya son saniyede 1 sayı farkla mağlup oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi önemli rakipleri rahatça geçerek, sezona güçlü bir başlangıç yapacağını gösterdi.

Sezon öncesi Pınar Cup'ı kazandılar

Karşıyaka, hazırlık sürecinde Antalya’da katıldığı TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası’nı ve ev sahipliği yaptığı Pınar Cup’ı kazanmayı başardı. Yeni sezonun ilk resmi maçında Karşıyaka, 2 Ekim Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanya temsilcisi Tenerife’yi konuk edecek.

Kulüp, sezon öncesinde yaşadığı mali sıkıntıları aşarak, eski yabancı oyunculara olan borçlarını ödedi ve FIBA'nın Avrupa’ya alınmama ve yeni transferlere lisans çıkaramama tehlikesinin önüne geçti.