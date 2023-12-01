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Yeşil-kırmızılılarda Başkan Azat Yeşil, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace, Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, Sayman Hasan Yıldırım ve yöneticilerden Rıdvan Gürgönül, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Yeşil-kırmızılı heyet, toplantıda stat konusundaki ısrarlarını ve Vali Elban'dan bu konuda destek beklentilerini iletti. Ziyaretin sonunda Başkan Azat Yeşil tarafından Süleyman Elban'a Cumhuriyetimizin 100'üncü, kulübün 111'inci yılı anısına yapılan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'yı ziyareti sırasında anı defterimize yazdığı sözlerin yer aldığı anı plaketi hediye edildi.