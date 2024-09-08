Yeni sezona yine "Şampiyonluk" parolasıyla giren Karşıyaka TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta çıktığı ilk maçında galibiyetle tanışamadı. Alsancak Stadı'nda taraftarlarının büyük desteğiyle Kırşehir SFK'yı konuk eden İzmir temsilcisi sahadan golsüz eşitlikle ayrılıp 3 puanı alamadı. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında birçok net gol fırsatını harcayan Kaf Kaf kahroldu. Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Karşıyaka'da geçen sezondan devam eden futbolculardan Cenk Ahmet, Ferdi, İsmail ve Enes 11'de oynarkenn 7 yeni oyuncu ilk kez taraftarın önündeydi.

Takımı başında ilk sınavına çıkan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Hakan Canbazoğlu, Hakan Barış, Abdülkadir, Kadir, Ali Sinan, Mert Torlak ve İshak'ı 11'de oynattı. Akçay, henüz istenilen forma ulaşamayan yeni transferlerden Erdal Öztürk ve 1 yıl sonra yuvaya dönen Metin'i ikinci yarıda sahaya sürdü. Takıma geçen hafta dahil olan son transferler Onur Akbay, Gökhan Meral ve Bedran'ın yanı sıra yine yenilerden Aygün ilk hafta yedek bekledi. Şampiyonluk hedeflediği ligde ilk haftayı 1 puanla tamamlayan İzmir temsilcisi, haftaya 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Bulvarspor deplasmanına çıkacak.