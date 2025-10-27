Karşıyaka Belediyesi, Afet Gönüllüleri projesinde ikinci dönem kayıtlarını başlattı. Gönüllüler, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle afet anında mahallelerinde ilk müdahaleyi yapabilecek bilgi ve beceriye kavuşuyor.

Karşıyaka Belediyesi, afetlere hazırlıklı, bilinçli ve dayanışma temelli bir toplum oluşturma amacıyla Afet Gönüllüleri projesini sürdürüyor. İlk dönem yaklaşık 70 kişi eğitimlerini tamamlayarak katılım belgesi aldı.

Proje kapsamında katılımcılar deprem, yangın ve sel gibi afet türlerinde doğru müdahale yöntemlerini öğreniyor. Afet Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerle, profesyonel ekipler gelene kadar mahallelerinde ilk desteği sağlayabilecek bilgi ve beceriyi kazanıyorlar.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm vatandaşları afet gönüllüsü olmaya davet ederek, “Bilgiyle donanmak, doğru müdahaleyi öğrenmek ve çevremize rehberlik edebilmek afet anında hayat kurtarır. Dayanışma ve bilinçle Karşıyaka’yı daha güvenli hâle getireceğiz” dedi.