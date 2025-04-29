Karşıyaka Belediyesi’nin çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla başlattığı ödüllü bitkisel atık yağ toplama kampanyasında mart ayının birincisi belli oldu. 12 kilogram atık yağ toplayan 9 yaşındaki Kaan Kocaçınar, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal tarafından ödüllendirildi.

Kampanya 6-18 yaş grubuna açık

Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülen kampanya, çocuklarda doğa koruma bilincini geliştirmeyi hedefliyor. Her ay en fazla atık yağı toplayan çocuklara ödüller veriliyor. Bu kapsamda mart ayında en çok atık yağ toplayan Fatma Neşe Kaya İlkokulu öğrencisi Kaan Kocaçınar, 12 kilogramla birinciliği elde etti.

Başkan Ünsal’dan teşekkür

Başarısı nedeniyle Başkan Yıldız Ünsal tarafından makamda ağırlanan Kaan’a spor çantası, termos ve bardak hediye edildi. Başkan Ünsal, “Genciyle, yaşlısıyla el ele doğamızı koruyacağız” diyerek çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Kampanya devam edecek

Her ay farklı kazananların belirleneceği ödüllü kampanya, çocukların geri dönüşüme aktif katılımını teşvik ediyor. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce yürütülen uygulama kapsamında, 5 litre ve üzeri atık yağ getiren yetişkinlere sıvı sabun hediye ediliyor.

Toplumsal katılım artıyor

Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de kampanyaya dâhil edilmesiyle, Karşıyaka’da doğayı koruma konusunda güçlü bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.