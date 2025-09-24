Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci sürüyor. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bugün başlayan kongrede mevcut ilçe başkanı Levent Güçlü ve Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Hanımşah Han yarışıyor. Güçlü yeşil, Han ise kırmızı listeyle seçime giriyor.

Kongre heyecanı Karşıyaka’da başladı

Karşıyaka’daki Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye partililer yoğun ilgi gösterdi. Divan başkanlığını eski İzmir Milletvekili Musa Çam üstlendi.

İki adaydan birlik mesajı

İlçe Başkanı Levent Güçlü ile rakibi Hanımşah Han salona alkışlar ve sloganlar eşliğinde giriş yaptı. İki aday kongre öncesinde birbirlerine başarı dileyerek “birlik ve beraberlik” vurgusu yaptı.

Destekler bölündü

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Güçlü’nün yanında yer alırken; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hanımşah Han’a destek verdi. Kongreye İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, eski İzmir Milletvekili Bedri Serter, Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak, CHP İzmir İl eski Başkanı Ali Engin ve çok sayıda partili katıldı.

Güçlü: “Kırılmadan, dökülmeden tamamlayacağız”

Levent Güçlü açılış konuşmasında Karşıyaka’nın demokrasi ve cumhuriyet değerlerinin kalesi olduğunu belirtti:

“Bugün yapacağımız seçimler yarınlara daha güçlü bir adım olacak. Hep birlikte dayanışma içinde kırılmadan, dökülmeden bu süreci tamamlayacağız.”

Durak: “Gençlere görev bırakmalıyız”

Eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, örgüt içinde tartışmalara son verilmesi gerektiğini söyledi:

“Biz bir bütünün parçalarıyız. Kimsenin bizi bölmeye gücü yetmeyecek. Görevleri gençlere bırakmak zorundayız.”

Engin: “CHP bölünmeyecek”

Eski İzmir İl Başkanı Ali Engin ise partinin birlik içinde hareket edeceğini vurguladı:

“CHP’nin bölüneceğini zannedenler yanılacak. Mücadeleyi hep beraber vereceğiz.”

Soylu’dan Tugay’a eleştiri

Eski İl Disiplin Kurulu Başkanı Birol Soylu ise Cemil Tugay’a ve örgüte yönelik sert sözler söyledi. Soylu, “Artık bu parti gençlerini kullanmayı bıraksın. Bunun için Levent Güçlü diyorum” ifadelerini kullandı.