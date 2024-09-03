Karşıyaka Belediyesi, mevsimsel şartların etkisiyle artan hamam böceği ve sinek şikayetlerine karşı kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlattı. Özellikle Örnekköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu uygulamada, tüm mahalle detaylı bir şekilde ilaçlandı. Başkan Yıldız Ünsal, "Halk sağlığı ve huzurunu korumak amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Üreme noktalarında etkili mücadele

Mevsimsel artışlar nedeniyle haşerelere karşı kararlı bir şekilde mücadele eden Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen üreme noktalarında düzenli olarak yapılan ilaçlamaların yanı sıra, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, şikayetlerin yoğunlaştığı bölgelerde toplu saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Örnekköy Mahallesi’nde yapılan son uygulamada, çöp konteynerleri, rögar kapakları ve yeraltı sistemleri dahil olmak üzere geniş bir alan detaylı bir şekilde ilaçlandı. Ayrıca, bahçelerde biriken su, açık kaplar, saksı altlıkları ve eski otomobil lastikleri gibi haşerelerin üremesine zemin hazırlayan alanlar da ilaçlandı.

Durgun su birikintilerine karşı uyarı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızda daha sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yürütülen bu uygulamalar dışında toplu saha ilaçlamalarına da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, balkon, bahçe ve depo gibi alanlarda durgun su birikintilerini önlemeleri konusunda gerekli düzenlemeleri yapmalarını bekliyoruz. Yaşam alanlarımızı korumak için dikkatli olalım," diye konuştu.